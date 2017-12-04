Серебренникова оставили под домашним арестом

Режиссер "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников останется под домашним арестом до 19 января. Такое решение принял Мосгорсуд. Там сегодня рассматривали вопрос об изменении меры пресечения Серебренникову и другим обвиняемым по так называемому делу "Седьмой студии". Суд также решил оставить под домашним арестом бывшего гендиректора "Седьмой студии" Юрия Итина и бывшего главного бухгалтера "Седьмой студии" Нину Масляеву. Находящийся в следственном изоляторе экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский останется под стражей. Адвокаты просили отменить решение суда первой инстанции и изменить им меры пресечения на не связанные с ограничением свободы.