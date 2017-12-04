Только не Путин. Эфир в 19:05

Четверть россиян поддержат кого угодно, только не Владимира Путина. Чем он им не угодил?
Владимир Путин, согласно опросам, потерял четверть потенциальных избирателей, которые готовы выбрать кого угодно, только не его. Почему они от него отворачиваются? Обсуждают Михаил Виноградов, Дмитрий Орешкин, Владимир Милов. Ведущая Елена Рыковцева. Звоните в прямой эфир, начиная с 19.05
Опрос на улицах столицы
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