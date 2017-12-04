"Ведомости" обнаружила данные о потерях армии России

В российской армии в 2012-2015 годах умерли 2642 человека. Эту информацию в документах Министерства обороны о страховании военнослужащих обнаружила газета "Ведомости". Причины смерти военных в этих документах не указаны. Само Минобороны с 2010 года не публикует информацию о количестве погибших военнослужащих.

Больше всего российских военных – 790 человек – умерли в 2014 году, когда армия России, как утверждают Киев и страны Запада, участвовала в войне на востоке Украины на стороне сепаратистов самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик".

Всего, по данным Киева, в Донбассе воюют около пяти тысяч кадровых российских военнослужащих. Кремль официально отвергает эти обвинения и называет многочисленных задержанных на востоке Украины граждан России "добровольцами".

С сентября 2015 года Россия проводит военную операцию в Сирии. Официальных данных о потерях российской армии за это время нет. Однако, по данным СМИ, только за последний год в Сирии погибли не менее 40 российских военных. Страны Запада обвиняют армию России в поддержке режима сирийского президента Башара Асада, гибели гражданского населения Сирии и применении запрещенных средств ведения войны, в том числе кассетных бомб и химического оружия.