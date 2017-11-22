Россия, Турция и Иран подписали соглашение по Сирии

Россия, Турция и Иран подписали соглашение по урегулированию конфликта в Сирии.

На пресс-конференции по итогам трехстороннего саммита в Сочи президент России Владимир Путин сообщил, что документ определяет приоритетные сферы дальнейшего сотрудничества России, Турции, Ирана в рамках мирного урегулирования сирийского конфликта.

По словам Путина, лидеры трёх стран поручили своим дипломатам, силам безопасности и обороны работать над организацией Конгресса народов Сирии.

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Конгресс поможет выработать новую конституцию Сирии. Предполагается, что на её основе в стране пройдут выборы.

Президент Турции Реджеп Эрдоган добавил, что в Сирию необходимо открыть бесперебойный доступ гуманитарной помощи для нуждающихся.

Россия с конца сентября 2015 года проводит военную операцию в Сирии. Ее официальная цель – борьба с терроризмом. С начала 2017 года, по данным агентства Reuters, в Сирии погибли не менее сорока российских военнослужащих и частных военных специалистов. Накануне встречи с лидерами Турции и Ирана Путин заявил о скором окончании российской военной операции в Сирии и переходу к "политическим процессам".

Западные страны неоднократно обвиняли Кремль в том, что российская военная операция направлена на поддержку режима Башара Асада и борьбу с вооруженной оппозицией, а в результате совместных бомбардировок Москвы и Дамаска гибнут мирные жители.