Прокурор: Керимов мог незаконно ввезти во Францию до 750 млн евро

Член Совета Федерации Сулейман Керимов, в отношении которого французская прокуратура расследует дело в уклонении от уплаты налогов, мог незаконно ввезти во Францию до 750 миллионов евро. Об этом заявил прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр.

По словам прокурора, при въезде во Францию Керимов "забыл" задекларировать миллионы евро. При этом, часть указанной суммы была ввезена в страну в багаже Керимова, добавил Прэтр.

Керимова задержали 20 ноября в аэропорту Ниццы. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов на общую сумму в 400 миллионов евро. По версии следствия, российский политик создал систему посредников и компаний для приобретения недвижимости на Лазурном берегу по заниженной стоимости, чтобы снизить налоговые выплаты. Керимову грозит до 10 лет лишения свободы. Сам он отвергает обвинения. В настоящее время политику запрещено покидать Францию – его отпустили под залог в 5 миллионов евро.

Российские бизнесмены и деятели искусства обратились к президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой обеспечить "достойное и гуманное" отношение к члену Совета Федерации России Сулейману Керимову. Письмо подписали 13 российских кавалеров ордена Почетного легиона (высшей награды Франции), в их числе глава Сбербанка России Герман Греф, бизнесмен Михаил Прохоров, издатель Ирина Прохорова, режиссеры Павел Лунгин и Андрей Кончаловский, скульптор Зураб Церетели и дирижер Валерий Гергиев, сообщает РБК.