Россельхознадзор обвинил PepsiCo в хакерской атаке и шпионаже

Россельхознадзор обвинил американскую компанию PepsiCo в хакерской атаке из-за получения доступа к документу с пометкой "для служебного пользования". Такой вывод в ведомстве сделали после внутренней проверки, которая показала, что никто из сотрудников якобы "не направлял письмо во внешнее информационное поле". В пресс-службе Россельхознадзора назвали произошедшее "промышленным шпионажем".

По данным ведомства, один из руководителей PepsiCo Сергей Глушков продемонстирировал документ с информацией о готовящихся проверках на совещании с чиновниками. Сам Глушков это отрицает и подчеркивает, что не получал никаких запросов от Россельхознадзора. В компании PepsiCо заявили, что взаимодействуют со СМИ и чиновниками только законными методами.

Помимо производства газированных напитков, PepsiCo занимается в России и молочной продукцией. В конце ноября депутат Госдумы предложил признать "иностранными агентами" McDonald's, KFC и другие иностранные сети ресторанов фастфуда.