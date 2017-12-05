В Швейцарии скончался бывший король Румынии Михай I

В Швейцарии в возрасте 96 лет скончался бывший король Румынии Михай.

Миха́й I родился 25 октября 1921 года и был королем в 1927—1930 и повторно в 1940—1947 годах. Во время своего второго царствования вывел Румынию из гитлеровской коалиции (1944). Долгое время оставался самым молодым и единственным живущим кавалером высшего советского военного ордена "Победа".

Юный монарх был обречён на роль марионетки румынского диктатора Антонеску, не имея фактически никаких полномочий. В это время Румыния активно участвовала во Второй мировой войне. Михай сказал бабке: "Я научился не говорить то, что я думаю, и улыбаться тем, кого я должен ненавидеть".

Когда советские войска приблизились к границе Румынии и разгромили немецкие силы в Ясско-Кишинёвской операции, Михай в августе 1944 года, объединившись с антифашистской оппозицией, приказал арестовать Антонеску и пронемецких генералов, и объявил войну Германии. В Бухарест были введены советские войска, и союзная румынская армия вместе с советской сражалась против гитлеровской коалиции на территории Венгрии, а потом в Австрии.

В марте 1945 года в Румынии оказалось у власти правительство, поддержанное Москвой, и два с лишним года Румыния оставалась чем-то вроде "социалистической монархии". Молодого короля прозвали в Москве "король-комсомолец".

В декабре 1947 года коммунистическое правительство упразднило монархию, и Михай был вынужден эмигрировать. Поселившись в Швейцарии, Михай в 1948 году женился на принцессе Анне Бурбон-Пармской (1923—2016).

Свержение социалистической власти в Румынии сделало возможным возвращение Михая на родину. Он впервые приехал в Румынию в 1992 году, очень ненадолго и с большим количеством ограничений; правительство опасалось какого-либо переворота в его пользу, хотя 71-летний Михай не стремился к этому. Лишь в 1997 году, после ухода правительства Иона Илиеску, Михаю вернули румынское гражданство, и он смог вновь приехать в Румынию.