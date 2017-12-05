Бывшего главу полиции Казани осудили на 10,5 лет строгого режима

Суд в Москве во вторник приговорил к десяти с половиной годам колонии строгого режима бывшего главу казанской полиции Руслана Халимдарова. Его признали виновным в похищении человека для фабрикации уголовного дела о контрабанде наркотиков. Трое подчиненных Халимдарова получили сроки от 8 до 9 лет, сообщает издание "Бизнес Online".

Рассмотрение дела было перенесено из Татарстана в Москву по распоряжению главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. Он усомнился в объективности казанских судов.

По версии следствия, Халимдаров вместе с подчиненными в 2005 году организовал похищение жителя Казахстана, которого позднее ложно обвинили в торговле наркотиками и осудили на 13 лет.

Полицейский был задержан только в 2013 году. Изначального его обвиняли в превышении должностных полномочий. Статья была изменена после того, как дело передали в центральный аппарат Следственного комитета.