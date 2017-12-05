В Петербурге закрасили граффити в память о жертвах теракта в метро

В Санкт-Петербурге уничтожено граффити, сделанное в память о жертвах теракта в метро 3 апреля. Активист Арсений Веснин сообщил, что рисунок закрасили по требованию городской администрации.

Издание "Бумага" выяснило, что в ноябре на портале "Наш Санкт-Петербург" появилась жалоба местного жителя, который требовал очистить стену нежилого здания на Серпуховской улице от "надписей". Обращение было передано в администрацию.

​Граффити с изображением тоннеля метро и надписью "Темнота не страшна, если стремишься к свету" нарисовали активисты молодежного движения "Явь", выступающего за поддержание и развитие культуры и образования. Его нанесли на стену трансформаторной будки.

В результате взрыва в вагоне метро в Петербурге 3 апреля погибли 16 человек, в том числе предполагаемый исполнитель. По делу о теракте задержаны 10 человек.