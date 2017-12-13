Прощание без прощения

В канун столетия событий октября 1917 года и сразу после много и страстно говорилось о том, почему именно и сколько раз кряду большевики спасли Россию. Как? Очень просто – остановив развал государства, последовавший за отречением государя. “Российскую империю убили "февралисты": великие князья, часть генералитета, высшие сановники, аристократы, банкиры, промышленники, представители либерально-демократических партий, многие из которых были членами масонских лож, большая часть интеллигенции, ненавидевшей "тюрьму народов"… Именно эти люди и убили "старую Россию", – восклицает Александр Самсонов, автор пространного опуса о спасении Лениным “русской цивилизации”, опубликованного на сайте "Военное обозрение".

Ему вторит некто Василий Галин, автор двухтомника под общим названием "Тенденции". По его мнению, “русская революция была объективно закономерным явлением. И то, что победили большевики, было абсолютно закономерно… они действовали как настоящие патриоты. Ленин, выступая, уже говорил, что мы оборонцы и защищаем социалистическое Отечество, что нам нужна великая, могучая Русь. Большевики сохранили государство Российское и спасли русский народ”.

Авторы убеждают читателя: корень всех зол – доморощенные либералы и агенты зарубежных разведок и спецслужб, совершившие госпереворот в феврале 1917-го, они и только они ответственны за военные поражения, беспорядки и хаос. Настоящими патриотами были и остаются большевики, предотвратившие развал армии, страны, русской цивилизации. Они и их наследники – чекисты и единороссы – до сих пор стоят на страже интересов России.

Интересным дополнением к этому хору новых песен о старом стала статья сотрудника университета в Беркли Нейла Абрамса в ноябрьском номере авторитетного Foreign Policy. Абрамс практически дословно повторяет аргументацию Самсонова, отпуская щедрые комплименты в адрес большевиков: если бы не Ленин и его партия, считает автор статьи, Россия могла бы исчезнуть с мировой карты или погрязнуть в длительной гражданской войне по китайскому сценарию. Для Абрамса Временное правительство – беспомощно; оно “прошляпило” шанс разделаться с большевиками и поплатилось за это. С азартом, не вполне понятном в полуакадемическом издании, Абрамс заключает: "Сравнение режима Путина и царского самодержавия превратилось в клише. Но это сравнение упускает из виду, что сегодняшняя сильная и единая Россия – результат большевистской революции”. Интересно, что в недавно написанной статье о реформах в Эстонии Абрамс также ставит идеологию во главу угла, подчиняя ей институциональные реформы.

Как же в действительности выглядело спасение России в исполнении “революционных масс”? Задолго до октября 1917-го большевистская агитация уничтожила последние надежды на успешное завершение войны с Центральными державами. Изданный 1 марта Приказ №1 Петросовета развалил и деморализовал армию, превратив ее в толпу мародеров и дезертиров, ведомую большевистскими агитаторами: “В день, когда мы "сделали революцию", мы поняли, что если не развалить старую армию, она раздавит революцию. Мы должны были выбирать между армией и революцией. Мы не колебались: мы приняли решение в пользу последней и употребили – я смело утверждаю это – надлежащее средство" (Иосиф Гольденберг).

Прощение возможно только в ответ на покаяние, в ответ на желание принести повинную – перед Богом и людьми

Надлежащее средство было употреблено и в отношении русского государства. 7 декабря 1917 года была создана Всероссийская чрезвычайная комиссия во главе с Феликсом Дзержинским, считавшим "право расстрела" чрезвычайно важным. Этим правом ЧК воспользовалась, расстреляв в подвале Ипатьевского дома семью государя. Мученическая кончина царственных узников стала прологом к кровавой вакханалии большевистско-чекистского террора, унесшего жизни двух поколений русских людей.

Убийству Романовых предшествовало убийство чести русского имени: 3 марта 1918 года большевистским правительством был подписан Брест-Литовский мирный договор, акт вероломства по отношению к союзникам России и открытого предательства ее национальных интересов. Миллион триста тысяч жизней, положенных на алтарь Отечества, были вычеркнуты из истории государства “победившего пролетариата”. Постановлениями Совета народных комиссаров о признании “государственной независимости” Финляндии (18.12.1917), Украины (8.1.1918), Прибалтийских и закавказских государств, Дальневосточной республики и ряда других “правительств” значительные территории были отторгнуты и переданы под управление националистически ориентированных правительств.

Большевики совершили переворот с целью организации мировой революции, первым актом которой было превращение русских в рабов “мирового пролетариата”. К власти в России пришли люди, долгое время находившиеся на прямом содержании Германии. Сталин вошел в сговор с Гитлером, конечной целью которого было уничтожение России и русских. В этом контексте война в Афганистане, унесшая жизни почти 30 тысяч советских солдат, развязанные Путиным войны в Чечне и на Украине, с большим количеством жертв, выглядят как продолжение политики “гашения” русской нации.

В этой связи всякого рода приглашения к покаянию и примирению выглядят абсурдом. Очевидно, что потомки участников Белого движения, настоящие русские патриоты и все те, кому не безразлична историческая и человеческая правда, не могут “извинить” большевиков за те страдания, которые принесла на русскую землю чекистская оккупация. Прощение возможно только в ответ на покаяние, в ответ на желание принести повинную – перед Богом и людьми. Без него оно равноценно соучастию в преступлении. Именно поэтому в преддверии столетия со дня образования ЧК я обратился в Федеральную налоговую службу РФ с просьбой убрать портрет моего прадеда Сергея Дмитриевича Гана из галереи руководителей таможенной службы России: мой предок, потомственный дворянин, присягавший на верность императору, не имел ничего общего с теми людьми, которые управляют страной сейчас.

Барон Александр фон Ган – историк искусства, живет в Германии

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