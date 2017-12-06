Саакашвили отказался идти на допрос. Он объявлен в розыск

Бывший президент Грузии, лидер оппозиционного движения "Рух новых сил" Михаил Саакашвили отказался прийти на допрос по делу о государственном перевороте на Украине. Об этом сообщает "Украинская правда".

Пресс-секретарь движения Марьяна Почтар рассказала изданию, что Саакашвили не получал и не подписывал никаких процессуальных документов. По её словам, 6 декабря Саакашвили проведёт брифинг у стен Верховной Рады, где обсудит ситуацию с юристами.

Ранее во вторник генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Саакашвили, задержанный полицией и освобожденный своими сторонниками, находится в статусе "беглеца". По словам Луценко, своими действиями политик поставил под сомнение возможность избрания для него меры пресечения в виде домашнего ареста. Луценко дал Саакашвили 24 часа на то, чтобы он добровольно явился в правоохранительные органы.

Утром 6 декабря пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган написала в твиттере, что Саакашвили объявлен в розыск.

Сегодня же полиция попыталась штурмовать палаточный городок сторонников оппозиционного политика у Верховной Рады. После этого Саакашвили обратился к президенту Украины Петру Порошенко с призывом прекратить провокации и атаки на его сторонников.



Украинские власти обвиняют Михаила Саакашвили в попытке государственного переворота и получении полумиллиона долларов на акции протеста на Украине от близкого к Виктору Януковичу олигарха Сергея Курченко, бежавшего после Евромайдана в Россию.