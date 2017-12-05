Прокуратура Украины просит объявить Саакашвили в розыск

Генеральная прокуратура Украины просит полицию объявить в розыск бывшего президента Грузии и лидера оппозиционного движения "Рух новых сил" Михаила Саакашвили. Об этом у себя в фейсбуке сообщил официальный представитель украинского ведомства Андрей Лысенко.

Ранее во вторник генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, выступая в Верховной Раде, заявил, что Саакашвили, задержанный в среду полицией и освобожденный своими сторонниками, находится в статусе "беглеца". По словам Луценко, своими действиями политик поставил под сомнение возможность избрания для него меры пресечения в виде домашнего ареста.

Украинские власти обвиняют Михаила Саакашвили в попытке государственного переворота и получении полумиллиона долларов на акции протеста на Украине от близкого к Виктору Януковичу олигарха Сергея Курченко, бежавшего после Евромайдана в Россию.

Во вторник прокуратура Украины опубликовала запись телефонного разговора между, как утверждают в ведомстве, Саакашвили и Курченко. Последний якобы предложил политику совместно построить "длинную историю" и сообщил, что у него есть "бизнес-интересы" на Украине и возможность "заходить в разные кабинеты" в России.

Сам Михаил Саакашвили назвал задержание провокацией и обвинил украинские власти и спецслужбы в сотрудничестве с Кремлем, призвав свергнуть действующего президента Петра Порошенко. Лидер "Руха Новых сил" выступил на митинге, который во вторник начался у здания Верховной Рады. Украинская служба Радио Свобода ведет прямую трансляцию с месту событий.