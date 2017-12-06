"Мы всегда в окружении врагов"

Международное общество "Мемориал" опубликовало новую базу жертв политических репрессий в СССР. Она содержит более трех миллионов записей и является попыткой объединить в одном ресурсе данные из выпускавшихся в странах бывшего Советского союза Книг памяти жертв политических репрессий. В новой версии, в частности, впервые приводятся данные из Грузии и Азербайджана. В "Мемориале" подчеркивают, что в некоторых случаях речь идет о целых репрессированных семьях или, напротив, нескольких эпизодах преследования одного и того же человека. По данным участников проекта, приведенные на сайте материалы составляют лишь четверть от общего числа жертв политического террора в СССР. Президент фонда помощи политзаключенным Наталья Солженицына говорит, что, к сожалению, в современной России о преступлениях сталинского режима пытаются не вспоминать.