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Новости

В Кузбассе установили живую очередь для митингов в гайд-парках

Митинг Алексея Навального в Кемерово

Парламент Кемеровской области поддержал поправки в региональный закон о массовых мероприятиях. Они запрещают проводить в местных гайд-парках более одной публичной акции в одно и то же время и устанавливают живую очередь для митингов и пикетов численностью до 100 человек, которые не требуют уведомлений. Об этом сообщает Тайга.инфо.

Таким образом, кто пришел на место первым, тот и должен проводить единственную в этот день акцию.

Ранее власти Кузбасса запретили проводить митинги в единственном гайд-парке Центрального района Кемерова. Площадку перенесли на окраину города. Несмотря на это, митинг оппозиционера Алексея Навального собрал более 500 человек.

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