В Кемерове 500 человек пришли на митинг Навального

В Кемерове прошел митинг-встреча с оппозиционером Алексеем Навальным. В нем участвовали около 500 человек. Об этом сообщает проект Радио Свобода "Сибирь.Реалии".

Власти Кемерово пытались помешать проведению акции Навального. Согласованная площадка для митинга находилась в 10 километрах от центра города. Автобусы, на которых туда могли добраться активисты, были отменены. Кроме этого, власти пытались отвлечь внимание от встречи с оппозиционером с помощью сразу нескольких "развлекательных мероприятий" в городе.

Ранее глава штаба Навального в Кемерово Ксения Пахомова пожаловалась на давление из-за своей деятельности. Мать активистки уволили с должности директора местной школы искусств. Гражданского мужа Пахомовой пытались отчислить из университета.

Навальный намерен участвовать в президентских выборах в 2018 году. Сторонники оппозиционера по всей стране подвергают со стороны властей, а также угрозам и нападениям.