В Великобритании предотвратили нападение на Терезу Мэй

Спецслужбы Великобритании задержали двоих человек по подозрению в подготовке покушения на премьер-министра Терезу Мэй. Об этом сообщает газета The Independent со ссылкой на главу британской службы контрразведки MI5 Эндрю Паркера.

По данным издания, задержанные – жители Соединённого Королевства. Одного из них зовут Мохаммед Имран. Ему 21 год. Второй – 20-летний Нааимур Рахман. Утверждается, что они планировали установить взрывные устройства у входа в канцелярию главы кабинета министров на Даунинг-стрит и напасть на Мэй с ножами. Сейчас на Даунинг-стрит усилены меры безопасности.

В полиции подтвердили задержание этих людей, однако их связь с подготовкой нападения на Мэй не прокомментировали.

Телеканал Sky News сообщает, что задержанные связаны с исламистами. Накануне телеканал сообщил, что за пошедший год MI5 предотвратила девять террористических атак. Однако, несмотря на повышенные меры безопасности, в 2017 году в Великобритании произошло пять терактов. В результате погибли более 30 человек. Самым крупным стал теракт во время концерта на стадионе в Манчестере 22 мая. Тогда погибли 22 человека, в том числе дети. Почти 60 человек получили ранения.