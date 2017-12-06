Депутат от КПРФ подал в суд на Виталия Мутко после решения МОК

Депутат Государственной думы России от КПРФ Валерий Рашкин подал иск в Савеловский суд Москвы к вице-премьеру Виталию Мутко "за унижение чести и достоинства страны".

В исковом заявлении, копия которого есть в распоряжении РБК, Рашкин просит суд обязать Мутко уйти в отставку. По мнению депутата, из-за несоответствия занимаемой должности одного чиновника Россия "подвергнута беспрецедентному унижению и позору". Рашкин также просит суд потребовать от Мутко извиниться перед гражданами России.

Накануне исполком Международного олимпийского комитета отстранил сборную России от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года. МОК на основании двух расследований счел доказанным фактом, что власти России на государственном уровне организовали систему применения допинга в спорте. Российские спортсмены, доказавшие, что не применяли допинг, смогут соревноваться под олимпийским флагом. По решению исполкома также дисквалифицирован Олимпийский комитет России (ОКР). Бывший министр спорта, вице-премьер правительства России Виталий Мутко пожизненно отстранен от присутствия на Олимпиадах.

28 ноября газета New York Times опубликовала выдержки из личных дневников информатора Всемирного антидопингового агентства Григория Родченкова. В записях, сделанных в 2014 году, говорится, что Родченков передал министру спорта России Виталию Мутко копию так называемого списка "Дюшес", в котором содержались фамилии спортсменов, применявших специально разработанный "коктейль" из запрещенных препаратов. Их допинг-пробы, как утверждает Родченков, планировалось подменить. Газета отмечает, что Международный олимпийский комитет не сомневается в подлинности дневника и в правдивости, содержащейся в нем информации.