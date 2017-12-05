Отстранили...

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) отстранил сборную России от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года. Об этом заявил президент организации Томас Бах на пресс-конференции, ознакомиться с которой можно на сайте МОК. Российские спортсмены, доказавшие, что не применяли допинг, смогут соревноваться под "нейтральным флагом с олимпийскими кольцами". По решению исполкома также дисквалифицирован Олимпийский комитет России (ОКР), а бывший министр спорта, вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко пожизненно отстранен от присутствия на Олимпиадах.

Международный олимпийский комитет счел доказанным фактом, что власти России на государственном уровне организовали систему применения допинга в спорте.

"Это не имеющая прецедентов атака на суть и целостность Олимпийских игр и спорта. Соответствующие санкции за системные манипуляции, охраняющие "чистых" спортсменов, должны положить конец этому разрушительному периоду и стать стимулом для создания в мире более эффективной антидопинговой системы", – заявил президент МОК Томас Бах. Исполком МОК направит "приглашение отдельным российским спортсменам", которые смогут участвовать в Олимпиаде при соблюдении "строгих условий". По заявлению главы комиссии МОК, бывшего президента Швейцарии Сэмуэля Шмида, "приглашенные российские спортсмены будут участвовать в индивидуальных или командных соревнованиях в статусе "олимпийского спортсмена из России".

"Мы никогда раньше не сталкивались с манипуляциями и мошенничеством в таких масштабах. Это нанесло невероятный удар по олимпийскому движению и спорту в целом", – заявил Самуэль Шмид.

Международный олимпийский комитет также оштрафовал Олимпийский комитет России на 15 миллионов долларов. ОКР должен возместить расходы МОК на расследования и поспособствовать созданию Независимого органа по допинг-тестированию.

Заседание исполкома проходило в Лозанне. Решение принималось на основе выводов, сделанных двумя комиссиями: Дениса Освальда и Самуэля Шмидта. Первая занималась перепроверкой допинг-проб участников Олимпийских игр в Сочи, вторая расследовала причастность сотрудников Министерства спорта России к возможному сокрытию положительных допинг-проб.

Во вторник на исполкоме был представлен доклад Комиссии МОК под руководством Самуэля Шмида, который почти полтора года занимался исследованием вопроса, существовала ли в России государственная или какая-либо иная система поддержки допинга.

Российская делегация не смогла выступить на заседании исполкома МОК в Лозанне, утверждает Первый канал. Планировалось, что от России выступят глава Олимпийского комитета России Александр Жуков, двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева и глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов. Слова на заседании российской стороне не дали. Однако существует вероятность, что россияне провели в отдельном зале беседу с Томасом Бахом, а также, как минимум, с одним из глав двух комиссий, проверяющих информацию о российском допинге.

Хотя официальные российские власти не обсуждали возможность того или иного решения МОК, президент России Владимир Путин ранее отметил, что недопуск россиян к Олимпиаде, равно как и их допуск под нейтральным флагом, станет унижением для страны. После этого Олимпийский комитет России заявил, что считает возможность выступления на Олимпиаде-2018 под нейтральным флагом невозможной.

В 2015 году независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) представила доклад о государственной поддержке использования допинга в российском спорте, основанием для которого, в частности, стали показания бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Россия с самого начала все обвинения категорически отвергала.

28 ноября газета New York Times опубликовала выдержки из личных дневников Родченкова. В записях, сделанных в 2014 году, говорится, что Родченков передал министру спорта России Виталию Мутко копию так называемого списка "Дюшес", в котором содержались фамилии спортсменов, применявших специально разработанный "коктейль" из запрещенных препаратов. Их допинг-пробы, как утверждает Родченков, планировалось подменить. Газета отмечает, что Международный олимпийский комитет не сомневается в подлинности дневника и в правдивости содержащейся в нем информации.

После обнародования доклада многих российских спортсменов отстранили от международных соревнований. За последние недели МОК лишил российских спортсменов 11 из 33 медалей, завоеванных на Олимпиаде в Сочи в 2014 году.

Позднее Следственный комитет России заявил, что информатор WADA Григорий Родченков имел возможность удаленного доступа к информационной системе ведомства и мог подменить допинг-тесты российских спортсменов уже после своего отъезда в США. В СК подчеркнули, что могут предоставить WADA подтверждения таких манипуляций.

Зимние Олимпийские игры в корейском городе Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.