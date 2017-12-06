В Томске ЛГБТ-активиста вызвали в прокуратуру из-за фильма

Руководителя томского регионального отделения Российской ЛГБТ-сети Артема Никифорова вызвали в городскую прокуратуру для дачи объяснений. Причиной в ведомстве называют показ 3 декабря в Томске фильма "Мэтт Шеппард – мой друг". Проверку проводят по "исполнению законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью". Об этом сообщает интернет-издание "Сибирь.Реалии".

"На афишах нашего показа был указан возраст целевой аудитории 18+. Мне не совсем понятно, о каком вреде здоровью может идти речь, если возраст участников мероприятия контролировался по документам, удостоверяющим личность. Так или иначе, я планирую идти с юристом", - сообщил Артем Никифоров журналисту издания Сибирь.Реалии.

Активист сообщил, что прокуратура требует принести с собой документы, относящиеся к проведению мероприятия. О каких бумагах идет речь, Никифоров не понимает.

Международный ЛГБТ-кинофестиваль "Бок о Бок" основан в 2008 году. Фестиваль создает пространство для дискуссии и призывает бороться против всех форм дискриминации и неравенства. Мероприятие организовано только для совершеннолетних.

Фильм "Мэтт Шепард – мой друг" основан на реальных событиях и входит в программу международного ЛГБТ-кинофестиваля "Бок о бок". В основе сюжета фильма режиссёра Мишеля Хосуэ – реальная судьба американского студента Мэтью Шепарда, которого преследовали за сексуальную ориентацию. В Томске фильм демонстрировался в рестобаре "Капитал". В анонсе мероприятия организаторы просили зрителей захватить с собой паспорт. После показа фильма состоялась дискуссия, в которой участвовали юрист Российской ЛГБТ-сети и психолог – они рассказали о травле, которой подвергаются в реальной жизни и в интернете представители ЛГБТ, о том, почему преступления на почве гомофобии и трансфобии в России не всегда квалифицируются как преступления на почве ненависти, и что следует делать свидетелям или жертвам таких преступлений.