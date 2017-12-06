Обвинение требует до 10,5 лет для участников бунта в ангарской колонии

Обвинение требует приговорить к срокам до десяти с половиной лет лишения свободы несовершеннолетних участников бунта в ангарской воспитательной колонии. Об этом сообщает портал "Медиазона" со ссылкой на адвоката Владимира Лухтина.

Приговор будет оглашен 21 декабря. На скамье подсудимых находятся 33 осужденных подростка. Их обвиняют по статьям об организации и участии в массовых беспорядках, а также дезорганизации работы колонии с применением насилия.

По версии следствия, в марте 2015 года заключенные устроили бунт, избив охрану колонии и других осужденных. В Общественной наблюдательной комиссии, в свою очередь, заявили, что воспитанники исправительного учреждения неоднократно жаловались на избиения, а беспорядки начались после того, как они не смогли связаться с правозащитниками.