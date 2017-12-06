Бангладеш переселит 100 тысяч беженцев на необитаемый остров

Власти республики Бангладеш намерены переселить около 100 тысяч беженцев-рохинджа на необитаемый остров в Бенгальском заливе. Местность, куда планируют отправить мигрантов, подвержена наводнениям, сообщает CNN.

В распоряжении телеканала появился документ, подготовленный Министерством планирования Бангладеш. В нём говорится, что беженцев перевезут на остров до ноября 2019 года. Застройка территории под эти нужды начнётся в ближайшее время. Бюджет плана превысит 270 миллионов долларов.

Всего в Бангладеш в настоящее время живёт около миллиона беженцев-рохинджа. По данным ООН, только за последние две недели в эту страну бежали около 300 тысяч представителей народности рохинджа. Два лагеря для беженцев в расположенном близ границы с Мьянмой городе Кокс-Базар переполнены, большинство прибывших страдают от голода и жажды.

В республике Мьянма, где большинство жителей – буддисты, мусульмане-рохинджа подвергаются притеснениям со стороны местных властей. Сотни тысяч представителей этой народности были вынуждены бежать из страны. Среди беженцев около больше половины – дети, многие из них страдают от недоедания.