Из Мьянмы за две недели бежали 300 тысяч рохинджа

Около трехсот тысяч представителей этнического меньшинства рохинджа бежали из Мьянмы в соседний Бангладеш за последние две недели, сообщили в ООН. Столкновения между буддистским большинством и мусульманами в стране усилились 25 августа.

После нападения повстанцев на полицейские блокпосты власти Мьянмы начали военную операцию в штате Ракхайн. В результате столкновений погибли более четырехсот человек, сообщалось о жертвах среди мирного населения и поджогах домов.

Гуманитарной миссии ООН пришлось приостановить деятельность в регионе после того, как власти Мьянмы обвинили организацию в поддержке повстанцев. Беженцам помогают сотрудники Красного креста. Лагеря беженцев переполнены, тысячи людей голодают.

В России прошли несколько акций в поддержку народности рохинджа. Власти Москвы отказались согласовать митинг у посольства Мьянмы 8 сентября, территорию вокруг дипмиссии перекрыла полиция. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что выступит против позиции России, если власти "поддержат шайтанов" в конфликте.