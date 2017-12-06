Телеведущая Ксения Собчак открыла предвыборный штаб в Нижнем Новгороде. Он расположен в офисном здании в центре города, недалеко от нижегородского Кремля. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода.

Первоначально визит Ксении Собчак планировался днем раньше. Однако несколько дней назад стало известно, что 6 декабря в Нижний Новгород приедет Владимир Путин на торжества, посвященные 85-летию Горьковского автомобильного завода. Именно на этом мероприятии Путин объявил о своем участии в выборах президента России.

"Сегодня в вашем городе есть еще один кандидат в президенты, который тоже его посещает, – сообщила на открытии своего штаба Ксения Собчак. – Годы идут, а жизнь не меняется. Мне бы очень хотелось, чтобы в результате нашей компании жизнь каждого отдельного человека Нижнего Новгорода и других городов России начала меняться к лучшему".



Ксения Собчак заявила, что она знакома с проблемами города, среди которых обманутые дольщики и ЖКХ. Телеведущая пообещала обсуждать их возможное решение. После открытия штаба Собчак отправилась в аварийный жилой фонд. Вечером состоялась встреча журналистки с нижегородцами. Пути Владимира Путина и Ксении Собчак в Нижнем Новгороде ни разу не пересеклись.