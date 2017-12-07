Конгресс заблокировал резолюцию об импичменте президенту Трампу

Большинство демократов в нижней палате американского Конгресса присоединились к республиканцам, чтобы заблокировать резолюцию об импичменте президенту Дональду Трампу. Руководство Демократической партии осудило эту меру как "баловство" и пустую трату времени, поскольку доминирующее положение в Палате представителей принадлежит сегодня Республиканской партии.

58 демократов, тем не менее, проголосовали за импичмент, "против" было подано 364 голоса.

Резолюцию о досрочном прекращении полномочий Трампа инициировал конгрессмен Ал Грин, представляющий свой округ в Техасе уже 14 лет. Он собирался сделать это еще в октябре, но тогда коллеги отговорили его. Трамп, по словам Грина,наносит огромный вред американскому обществу. "Он — расист, возбуждающий в народе ненависть, своим поведением он посрамил институт президентства, и потому заслуживает отстранения от должности", считает конгрессмен.

Белый дом распространил заявление, в котором назвал Грина и его сторонников "экстремистами", которые отказываются признать "впечатляющую победу Трампа на прошлогодних выборах".