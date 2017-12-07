Парламент Австралии проголосовал за легализацию однополых браков. Законопроект поддержало большинство депутатов. Новые правила меняют определение брака в Австралии – теперь это "союз двух человек" без уточнения пола.

Закон вступит в силу в январе, а первые свадьбы пройдут месяц спустя. У супругов одного пола будут такие же права, как и при союзе мужчины и женщины. При этом религиозные организации оставляют за собой право отказывать однополым парам в проведении свадьбы.

В ноябре власти Австралии провели опрос жителей по вопросу легализации однополых браков. Голосование проходило по почте и не имело юридической силы. В нем приняли участие почти 13 миллионов человек. За легализацию высказались почти 62 процента.

Австралия стала третьей страной в мире, где прошёл референдум по вопросу однополых союзов. Подобное голосование проходило в Ирландии и Словении. Всего же такие браки разрешены в 25 странах (включая Австралию).