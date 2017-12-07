Европейская комиссия подала в суд на Венгрию, Польшу и Чехию

Европейская комиссия подала иск в суд Евросоюза против Венгрии, Польши и Чехии. Эти страны отказываются принимать беженцев по квотам, утвержденным ЕС два года назад. Европейский суд может оштрафовать государства и обязать их выполнять соглашение.

Кроме того, Еврокомиссия оспорила в суде венгерские законы об образовании и некоммерческих организациях, финансируемых из-за рубежа. Чиновники неоднократно подчеркивали, что эти законы вступают в противоречие с законодательством Евросоюза. В качестве наказания Будапешт могут лишить права голоса в ЕС, но такая беспрецедентная мера маловероятна.

В апреле Венгрия приняла закон об университетах, который ужесточил правила присуждения дипломов для иностранных вузов. В июне власти обязали НКО, которые получают иностранное финансирование, упоминать об этом во всех публикациях и отчитываться об источниках дохода.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно критиковал либеральные общественные организации. Правительство страны запустило масштабную рекламную кампанию против финансиста Джорджа Сороса. По мнению властей Венгрии, он способствует увеличению потока мигрантов в Европу. Финансист назвал это ложью и попытками "создать образ внешнего врага" перед выборами.