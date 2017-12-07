Врачи в Петербурге объяснили, как в Стокгольме появилась скорая из РФ

Автомобиль скорой помощи с российскими номерами остановился на одной из улиц Стокгольма, чтобы забрать пациента из больницы. Об этом журналисту РБК сообщили в платной службе скорой помощи "Петербургская неотложка".

В компании уточнили, что оказывают услуги по транспортировке пациентов не только в России, но и других странах. Автомобиль "Петербургской неотложки" вез пациента в больницу, когда врачи увидели, что человеку на улице стало плохо. Карета скорой помощи остановилась, чтобы оказать первую помощь.

В четверг, 7 декабря, шведские СМИ написали об автомобиле скорой помощи и нескольких российских врачах на улице Стокгольма. Их появлением в шведской столице даже заинтересовалась полиция, но не смогла выяснить, что произошло.

Пользователи соцсетей предположили, что появление российской скорой связано со съемками фильма, другие – что у посольства России в Стокгольме есть своя скорая помощь, которая выезжает на вызовы к сотрудникам.