В Израиле начались беспорядки после решения Трампа по Иерусалиму

В Иерусалиме начались беспорядки на демонстрациях палестинцев против решения США признать город столицей Израиля. Полиция применила слезоточивый газ, пули и звуковые гранаты. Столкновения также произошли в Хевроне, Вифлееме и других городах на Западном берегу реки Иордан. Туда израильская полиция перебрасывает дополнительные силы.

Палестинцы в четверг, 7 декабря, объявили забастовку. Закрыты многие школы и магазины. Лидер радикальной группировки ХАМАС Исмаил Хания призвал палестинцев к массовым восстаниям – новой интифаде. Он объявил пятницу "днем восстания против оккупации"

6 декабря президент Трамп распорядился начать подготовку к переезду посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Процедура может занять от трех до четырех лет. Решение Трампа подвергли резкой критике лидеры арабских стран. Совет Безопасности ООН в пятницу обсудит на экстренном заседании позицию США по Иерусалиму. Сам Трамп назвал своё решение – "признанием реальности". Он пообещал, что Вашингтон и впредь будет содействовать диалогу между Израилем и Палестинcкой автономией.

В 1995 году Конгресс США принял закон о переносе американского посольства в Израиле в Иерусалим, но дипмиссия осталась в Тель-Авиве из-за спорного статуса города. В настоящее время в Вашингтоне считают, что Иерусалим после окончания британского мандата в 1948 году не принадлежал ни одной из сторон, и статус города будет определен только после подписания мирного договора.