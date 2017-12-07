В Челябинске активист НОД сломал мебель в штабе Навального

В Челябинске активист прокремлевского Национально-освободительного движения (НОД) Сергей Ворончихин устроил погром в местном штабе оппозиционера Алексея Навального.

Юрист штаба Владимир Федоров рассказал правозащитному порталу "Медиазона", что Ворончихин, который раньше бывал на акциях Навального, принес некое письмо для оппозиционера, после чего захотел пообщаться с волонтерами.

Когда сотрудники штаба отказались от общения, сославшись на занятость, активист НОД сначала стал ругаться матом, а затем взял стул, разбил им несколько предметов мебели и повредил агитационный куб. Волонтеры вызвали полицию, которая задержала Ворончихина.

В начале ноября неизвестные испортили дверь челябинского штаба Навального краской, а в июле разбили окно бутылкой водки. В обоих случаях полиция не нашла злоумышленников.

Сторонники Алексея Навального, участвующие в его предвыборной агитационной кампании, неоднократно заявляли о давлении со стороны правоохранительных органов и прокремлевских активистов.