В Иркутске суд постановил снести пристройку штаба Навального

Суд в Иркутске во вторник постановил снести пристройку здания, в котором находится местный штаб Алексея Навального. Об этом сообщается в группе сторонников оппозиционера в социальной сети "ВКонтакте".

Штаб располагается в деревянном особняке XIX века. Иск в суд был подан по инициативе комиссии по охране объектов культурного наследия Иркутской области. Координатор штаба Сергей Беспалов, в свою очередь, настаивает, что пристройка, в которой находятся санузел и проходная, возведена давно и легально. В беседе с изданием "Росбалт" он заявил, что решение суда будет обжаловано.

Сторонники Навального считают постановление о сносе пристройки очередной попыткой выселить из особняка штаб оппозиционного политика. В июне сына владельца здания Владилена Бугаева избили неизвестные.

Алексей Навальный намерен участвовать в выборах президента в 2018 году. Власти заявляют, что политик не имеет права баллотироваться. Его штабы действуют в 80 городах России. Навальный проводит агитационный тур по городам страны. Сторонники оппозиционера сообщают о давлении со стороны властей, а также угрозах и нападениях.