В Австрии предотвратили теракт на рождественской ярмарке

На юго-востоке Австрии предотвратили теракт на рождественской ярмарке. В городе Грац задержан 25-летний уроженец Боснии, который готовил нападение, сообщает агентство Reuters. По версии следствия, подозреваемый планировал въехать в толпу на грузовике.

Задержанный жил в приюте для беженцев. По словам его соседей, подозреваемый смотрел видео наездов на людей в Ницце и Берлине на компьютерах общежития. По информации местных СМИ, он несколько раз спрашивал, где можно арендовать грузовик.

Начиная с 2016 года джихадисты стали использовать легковые автомобили и грузовики при терактах в городах Европы. Подобные нападения произошли в Берлине, Ницце, Лондон, Стокгольме и Барселоне. Ответственность за атаки брала на себя террористическая группировка "Исламское государство".

Нападение на рождественскую ярмарку в Берлине произошло в декабре прошлого года. Тогда беженец из Туниса Анис Амри въехал в толпу на угнанном грузовике. Жертвами нападения стали 12 человек, 48 – получили ранения.