Иерусалим: трудное решение Трампа. Эфир в 21:05

В Иерусалиме начались беспорядки на демонстрациях палестинцев против решения США признать город столицей Израиля. Столкновения также произошли в Хевроне, Вифлееме и других городах на Западном берегу реки Иордан. Туда израильская полиция перебрасывает дополнительные силы.

Палестинцы бросают в сторону израильской полиции камни. Полицейские в ответ применяют слезоточивый газ, резиновые пули и звуковые гранаты. По данным агентстваReuters, во время беспорядков ранены более 30 человек.

Палестинцы в четверг, 7 декабря, объявили забастовку. Закрыты многие школы и магазины. Лидер радикальной группировки ХАМАС Исмаил Хания призвал палестинцев к массовым восстаниям – новой интифаде. Он объявил пятницу "днем восстания против оккупации".

6 декабря президент Трамп распорядился начать подготовку к переезду посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Процедура может занять от трех до четырех лет. Решение Трампа подвергли резкой критике лидеры арабских стран. Совет Безопасности ООН в пятницу обсудит на экстренном заседании позицию США по Иерусалиму. Сам Трамп назвал свое решение – "признанием реальности". Он пообещал, что Вашингтон и впредь будет содействовать диалогу между Израилем и Палестинcкой автономией.

В 1995 году Конгресс США принял закон о переносе американского посольства в Израиле в Иерусалим, но дипмиссия осталась в Тель-Авиве из-за спорного статуса города. До недавнего времени в Вашингтоне считали, что Иерусалим после окончания британского мандата в 1948 году не принадлежал ни одной из сторон и статус города будет определен только после подписания мирного договора.

Ситуацию обсуждают правозащитник Алла Гербер, политолог Зеев Ханин, востоковед Александр Шумилин.

Эфир программы "Грани времени" - в 21:05.

Ведущий - Владимир Кара - Мурза - старший.