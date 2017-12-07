В Москве арестован глава Экспертно-криминалистического центра МВД

Суд в Москве в четверг арестовал на два месяца начальника Экспертно-криминалистического центра МВД генерал-лейтенанта Петра Гришина по делу о хищениях в особо крупных размерах. Об этом сообщает агентство "Интерфакс".

По версии следствия, Гришин вместе со своим заместителем Олегом Мазуром и бизнесменом Сергеем Нарутовым похитили 90 миллионов рублей, выделенных из бюджета на закупки криминалистического оборудования. Полицейские чиновники обеспечивали заключение госконтрактов по завышенным ценам, считают следователи.

Мазур и Нарутов также арестованы. Никто из троих подсудимых вины не признает.