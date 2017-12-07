В штате Нью-Мексико три человека погибли при стрельбе в школе

Власти штата Нью-Мексико сообщили, что три человека погибли при стрельбе в средней школе. Об этом заявил шериф округа Сан-Хуан Кен Кристенен заявил журналистам, что три человека, которые, как считается, умерли в четверг в средней школе Ацтек. Шериф сообщил, что стрелявший также мертв, но не сообщил был ли подозреваемый в числе трих погибших.

Власти заявили, что они проверили все здания в школе и что учеников отвезли на автобусах в другое место, где они могли воссоединиться со своими родителями.

Полицейские из офиса шерифа и ближайших полицейских участков прибыли в школу после сообщений о стрельбе. Федеральные агенты и полиция штата проводят расследование.

Школа находится в районе Фор Корнерз.