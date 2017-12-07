В Москве вновь открылась выставка фотографий Джока Стерджеса

Выставка американского фотографа Джока Стерджеса, закрытая в прошлом году из-за якобы порнографического содержания снимков, вновь открылась в московском Центре фотографии имени братьев Люмьер.

Как сообщает "Интерфакс", открытие состоялось без инцидентов, хотя охрана в центре была усилена. Посетить выставку "Джок Стёрджес. Без смущения 2.0" можно будет с 8 декабря. Возрастной ценз "18+" сохранен.

Решение о закрытии выставки было принято в 2016-м после того, как член Совета Федерации Елена Мизулина и уполномоченный по правам детей Анна Кузнецова потребовали проверить ее на предмет детской порнографии. Проверка Следственного комитета длилась год. В октябре ведомство вынесло постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Выставка "Без смущения" открылась в России 8 сентября 2016 года. Через две недели она была заблокирована людьми в полувоенной форме из движения "Офицеры России". Один из них, проникнув в зал под видом журналиста, облил мочой из бутылки стену с фотографиями.