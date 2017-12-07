Сенатор Франкен уходит в отставку из-за скандала с женщинами

Сенатор-демократ от штата Миннесота Эл Франкен, обвиненный в неподобающем обращении с женщинами, заявил, что через несколько недель уйдет в отставку. Франкен — второй за последние дни американский законодатель, досрочно сложивший с себя полномочия. Первым был член Палаты представителей демократ Джон Коньерс.

В среду седьмая по счету женщина объявила о сексуальных домогательствах со стороны Франкена, имевших место до его избрания в Сенат. Это подвигло руководство Демократической фракции на заявление, что Франкену следует немедленно покинуть свой пост, нежели и далее терпеть скандальную ситуацию, дожидаясь решения Комиссии по этике.

Выступая в Сенате, Франкен не признал за собой никакой вины, но указал, что в создавшейся обстановке не может адекватно представлять интересы жителей Миннесоты. "Некоторые обвинения, выдвинутые против меня, - абсолютно ложные", сказал он. - "В остальных случаях мои представления о том, что произошло, сильно отличаются от мнения моих обвинителей".



В своем выступлении Франкен также подверг критике президента Трампа и кандидата в сенаторы от Алабамы Роя Мора, которые остаются в политике и по-прежнему пользуются поддержкой большого числа однопартийцев, несмотря на аналогичные обвинения в сексуальных домогательствах. Вплоть до выборов в ноябре 2018 года полномочия Ала Франкена будет исполнять политик, назначенный губернатором Миннесоты — членом Демократической партии.