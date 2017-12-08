Опрос Генпрокуратуры РФ: четверть россиян признались в даче взяток

Около 25 процентов участников интерактивного опроса на сайте Генеральной прокуратуры России, признались в том, что давали взятки чиновникам. 15 процентов респондентов отказались отвечать на этот вопрос. Об этом в интервью ТАСС сообщил начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Александр Русецкий.

Согласно данным международной организации Transparency International, треть россиян заявили, что за последние 12 месяцев хотя бы раз давали взятку. По оценкам МВД России, средний размер взятки в России в 2016 году вырос на 75 процентов и составил 328 тысяч рублей.

В прошлом году Россия опустилась на 131-е место со 119-го в ежегодном Индексе восприятия коррупции, который составляет Transparency International. На результатах опроса сказались антикоррупционные дела в отношении высокопоставленных чиновников: арест министра Алексея Улюкаева, генерала ФСО Геннадия Лопырева, полковника МВД Дмитрия Захарченко, сотрудников Следственного комитета, а также утечка "панамских документов" о махинациях с офшорами близких к президенту Путину российских чиновников.

В начале марта Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование о дорогостоящей недвижимости премьера Дмитрия Медведева. Навальный обвинил главу правительства России в создании "многоуровневой коррупционной схемы". В десятках городов России после публикации расследования прошли массовые антикоррупционные акции протеста, в которых участвовали десятки тысяч человек.