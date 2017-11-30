Медведев назвал Навального "обормотом" и "проходимцем"

Глава правительства России Дмитрий Медведев назвал Алексея Навальным "обормотом" и "проходимцем". Так премьер ответил на просьбу прокомментировать сведения о его возможной причастности к коррупции, опубликованные оппозиционером. Глава правительства заявил, что он не подал в суд на Навального якобы только потому, что не хотел делать ему рекламу. Фамилию Навального глава правительства не произнес.

Во время ежегодного телеинтервью Медведев также прокомментировал уголовное дело режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в хищении бюджетных средств. "Надеюсь, следственные и судебные структуры смогут разобраться", – заявил глава правительства.

На вопрос о том, будет ли Владимир Путин выдвигаться на очередной президентский срок, Медведев не ответил, однако, по его словам, это станет известно в ближайшее время. "Что касается меня лично, я себя в текущем политическом сезоне в этом качестве [президента] не вижу", – добавил Медведев.

Комментируя допинговый скандал, глава правительства назвал победу России на Олимпиаде-2014 в Сочи "блестящей, честной и объективной". Он признал "проблемы" с использованием запрещенных препаратов, однако вновь заявил об "антироссийской истерии".

Во время своего телеинтервью Медведев также заявил о стабильности рубля. Он назвал "невозможной" ситуацию с колебанием курса национальной валюты перед Новым годом и призвал жителей России хранить свои сбережения в рублях.

На вопрос "Что дальше?" Дмитрий Медведев заявил: "Дальше будем служить России! Мне не только нравится та работа, которой я занимался в течение всей своей трудовой биографии. Мне просто нравится жить и работать в России".

Алексей Навальный 2 марта представил расследование "Он вам не Димон" об элитной недвижимости, которой, предположительно, владеет Медведев. В Фонде борьбы с коррупцией утверждают, что глава правительства получил имущество незаконно. Фильм набрал на YouTube 25 миллионов просмотров. В десятках городов России после публикации расследования прошли массовые антикоррупционные акции протеста, в которых участвовали десятки тысяч человек.