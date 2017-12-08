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В Саратове в очередной раз задержан координатор штаба Навального

Задержание активиста штаба Навального

В Саратове в пятницу в очередной раз задержали координатора местного штаба Алексея Навального Михаила Мурыгина. Полицейские доставили его в суд для рассмотрения дела по статье о нарушении проведения митинга. Об этом сам Мурыгин сообщил "Медиазоне". По словам активиста, для его задержания, хотя он не убегал и не прятался, полиция устроила у его дома "засаду" из четырех автомобилей.

Мурыгина уже задерживали 30 ноября – за день до приезда в город Алексея Навального, тогда ему также вменяли статью о нарушении проведения митинга. Еще одно задержание активиста произошло в октябре, суд признал его виновным в нарушении правил публичных массовых мероприятий за организацию акции в поддержку Навального 7 октября. Также Мурыгин получил двое суток ареста за неповиновение полиции.

Алексей Навальный намерен участвовать в выборах президента в 2018 году. Власти заявляют, что политик не имеет права баллотироваться. Его штабы действуют в 80 городах России. Политик проводит агитационный тур по городам страны. Сторонники оппозиционера сообщают о давлении со стороны властей, а также угрозах и нападениях.

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