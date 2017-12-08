Алишер Усманов написал открытое письмо главе МОК

Бизнесмен и глава Алишер Усманов написал открытое письмо главе Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху. Усманов попросил разрешить поднимать российский флаг и исполнять гимн в честь атлетов, которые добьются победы на зимних Олимпийских играх в Южной Корее. Копию письма публикует "Комсомольская правда".

"Хотя любая форма дискриминации, как гласит Олимпийская хартия, не соответствует принципам Олимпийского движения, решение МОК ставит "чистых" спортсменов России в неравные условия по сравнению со спортсменами других стран", – пишет Усманов. Он также заявил, что "свою короткую жизнь в спорте спортсмены проживают только ради одного короткого мгновения – увидеть флаг своей страны в небе и услышать гимн своей Родины".

Усманов возглавляет Международную федерацию фехтования. Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена в 2016 году представила доклад о государственной поддержке использования допинга в российском спорте. В докладе были упомянуты 27 российских фехтовальщиков. Тогда Международная федерация фехтования провела свое расследование и направила его результаты в WADA. Агентство сочло представленные доказательства корректными, и дело в отношении российских фехтовальщиков было прекращено.

Исполком Международного олимпийского комитета 5 декабря отстранил сборную России от участия в зимней Олимпиаде-2018 в Южной Корее. В МОК на основании двух расследований сочли доказанным фактом, что власти России на государственном уровне организовали систему применения допинга в спорте. Российские спортсмены, доказавшие, что не применяли допинг, смогут соревноваться под нейтральным флагом. По решению исполкома МОК также дисквалифицирован Олимпийский комитет России. Бывший министр спорта, вице-премьер правительства России Виталий Мутко пожизненно лишен права присутствовать на Олимпиадах.

