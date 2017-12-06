WADA приветствовало решение МОК об отстранении России от Олимпиады

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) принял обоснованное решение, отстранив российскую сборную от участия в Олимпиаде 2018 года – в связи с манипуляциями с допинговым контролем на государственном уровне. Об этом сообщается на сайте организации.

Риди также приветствовал решение МОК создать комиссию, которая разработает критерии для определения списков российских спортсменов, допущенных к участию в Играх в Пхенчхане под олимпийским флагом. По словам главы WADA , должно быть доказано, что эти спортсмены не были связаны с государственной схемой поддержки допинга.

Накануне Исполком Международного олимпийского комитета отстранил сборную России от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года. Российские спортсмены, доказавшие, что не применяли допинг, смогут соревноваться под нейтральным флагом. МОК на основании двух расследований счел доказанным фактом, что власти России на государственном уровне организовали систему применения допинга в спорте. По решению исполкома также дисквалифицирован Олимпийский комитет России (ОКР).

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что недопуск россиян к Олимпиаде, равно как и их допуск под нейтральным флагом, станет унижением для страны. После этого Олимпийский комитет России заявил, что считаетневозможными выступления на Олимпиаде-2018 под нейтральным флагом.Однако вчера глава Олимпийского комитета России Александр Жуков сообщил, что российская сторона окончательно определится с возможностью участия отдельных спортсменов в Олимпиаде 12 декабря.