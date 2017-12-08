Крымскому активисту Балуху предъявили новое обвинение

Крымскому активисту Владимиру Балуху предъявили новое обвинение. Об этом сообщает Крымская правозащитная группа со ссылкой на адвокатов. По данным правозащитников, Балуха обвиняют в дезорганизации работы следственного изолятора. По версии следствия, он ударил капитана полиции, когда находился в СИЗО. Защита утверждает, что это сотрудник СИЗО избил Балуха.

Ранее активиста обвиняли в применении насилия к представителю власти. Сейчас Балух нахоидится под домашним арестом. Новая статья обвинения является более тяжкой, поэтому активиста вновь могут отправить в СИЗО.

Балух после аннексии Крыма повесил на крыше своего дома украинский флаг и отказался от российского паспорта. В конце прошлого года его задержали сотрудники ФСБ. Они утверждали, что на чердаке дома, где проживал Балух, нашли десятки патронов и несколько тротиловых шашек.

В начале августа суд приговорил активиста к трем годам и семи месяцам тюрьмы. Но после апелляции дело отправили на повторное рассмотрение в новом составе суда.

Правозащитники считают, что Балух стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию. Сам активист неоднократно заявлял о побоях и жестоком обращении в СИЗО.