Суд вернул в прокуратуру дело экс-главы "Роснано" Меламеда

Суд по собственной инициативе вернул в прокуратуру дело бывшего главы госкорпорации "Роснано" Леонида Меламеда, которого обвиняют в растрате 220 миллионов рублей. Об этом агентству ТАСС рассказал адвокат подсудимого Руслан Кожура. Других подробностей он не сообщил.

24 ноября показания по делу Меламеда дал действующий глава "Роснано" Анатолий Чубайс. По его словам, подсудимый не мог участвовать в принятии решения о заключении договора с инвестиционным консультантом "Алемар" и не был никак связан с фирмой, которая выиграла тендер на проведение независимой оценки финансовой эффективности проектов.

Чубайс подчеркнул, что лично инициировал вопрос о тендере, процедура проведения которого являлась открытой.

Леонид Меламед, по версии следствия, в 2009 году с помощью "подконтрольных" ему сотрудников "Роснано" создал условия для "необоснованного израсходования" средств госкорпорации на общую сумму в 220 миллионов рублей. По делу также проходит бывший финансовый директор "Роснано" Святослав Понуров. Он, как и Меламед, находится под домашним арестом.