Чубайс дал показания по делу экс-главы "Роснано" Леонида Меламеда

Глава "Роснано" Анатолий Чубайс в пятницу выступил в качестве свидетеля на суде по делу в отношении бывшего главы госкорпорации Леонида Меламеда, сообщает "Коммерсант".

По словам Чубайса, Меламед не мог участвовать в принятии решения о заключении договора с инвестиционным консультантом "Алемар" и не был никак связан с фирмой, которая выиграла тендер на проведение независимой оценки финансовой эффективности проектов.

Чубайс подчеркнул, что лично инициировал вопрос о тендере, процедура проведения которого являлась открытой.

Леонид Меламед, по версии следствия, в 2009 году с помощью "подконтрольных" ему сотрудников "Роснано" создал условия для "необоснованного израсходования" средств госкорпорации на общую сумму в 220 миллионов рублей. По делу также проходит бывший финансовый директор "Роснано" Святослав Понуров. Он, как и Меламед, находится под домашним арестом.

В июле по другому делу был арестован еще один топ-менеджер "Роснано" – Андрей Горьков. По версии следствия, он причастен к хищению со счетов госкорпорации более 700 миллионов рублей.