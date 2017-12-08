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На выставке Джока Стерджеса в Москве разлили пахучую жидкость

Выставка Джока Стерджеса

На выставке американского фотографа Джока Стерджеса в Центре фотографии имени братьев Люмьер в Москве разлили пахучую жидкость. Об этом сообщает газета "Коммерсант".

О какой именно жидкости идёт речь, неизвестно. Сообщается, что полиция задержала подозреваемого.

Выставка Стерджеса вновь открылась накануне в четверг, 7 декабря. В прошлом году её закрыли после того, как член Совета Федерации Елена Мизулина и уполномоченный по правам детей Анна Кузнецова потребовали проверить экспозицию на предмет детской порнографии.

Выставка "Без смущения" впервые открылась 8 сентября 2016 года. Через две недели её заблокировали люди в полувоенной форме из движения "Офицеры России". Один из них проникнул в зал под видом журналиста и облил мочой из бутылки стену с фотографиями.

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