В Пентагоне заявили, что Сирия до сих пор не освобождена от "ИГ"

В Сирии и Ираке до сих пор остаются около трех тысяч исламистов вопреки заявлениям России о том, что на сирийской территории не осталось отрядов террористической группировки "Исламское государство". Об этом завил представитель Министерства обороны США Эрик Пэхон. Он отметил, что Россия не добилась большого прогресса в борьбе с терроризмом в регионе.

В среду, 7 декабря, начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерала Валерий Герасимов сообщил, что все отряды "Исламского государства" в Сирии уничтожены, а сама территория освобождена". Заявление последовало после того, как в сирийская армия при поддержке российской авиации выбила джихадистов из ряда селений в провинции Дейр-эз-Зор.

Заявление российских властей также опровергли в расследовательской группе Conflict Intelligence Team, которая занимается мониторингом ситуации в Сирии. Эксперты настаивают, что несколько исламистских группировок по прежнему активны в ряде сирийских провинций.

Российская военная кампания в Сирии началась в конце сентября 2015 года. Именно необходимостью борьбы с "Исламским государством" президент России Владимир Путин обосновывал участие в сирийском конфликте. По официальным данным, за время операции погибли несколько десятков российских военных. Страны Запада и правозащитники обвиняли Москву в ударах по мирным жителям и помощи войскам сирийского президента Башара Асада в борьбе против вооруженной оппозиции.