СМИ: ЕС требует от Украины создания Антикоррупционного суда

Украина получит финансовый транш от Евросоюза, только после того как создаст антикоррупционный суд – структуру, расследующую экономические преступления, к которым могут быть причастны политические деятели. Это условие Международного Валютного Фонда, передает издание "Европейская правда".

Антикоррупционный суд должен действовать вне судебной системы страны.





"Правила макрофинансовой помощи говорят, что мы можем договариваться о ней только со страной, которая имеет действующую программу сотрудничества с МВФ. А значит, пока вы не восстановите работу с МВФ, никакого движения не будет", – рассказал изданию неназванный информатор из структуры Еврокомиссии.

Сообщалось, что к началу 2018 году Украина получит от ЕС помощь в размере 1.8 миллиарда евро. Однако 600 миллионов страна не получит из-за несоблюдения требований ЕС.