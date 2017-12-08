Жители Палестинской автономии продолжают акции протеста

В секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан, а также в Восточном Иерусалиме продолжаются протесты жителей Палестинской автономии. Они недовольны решением президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля.

Сегодня протестующие объявили "день гнева". В выступлениях участвуют сотни людей. В Иерусалиме акции начались после пятничной молитвы в мечети Аль-Акса. Толпа двинулась по Старому городу, скандируя "Иерусалим – наш!". Между протестующими и полицией произошли столкновения. В Вифлееме военные применили слезоточивый газ. В результате столкновений пострадало несколько десятков человек. Би-би-си сообщает об одном погибшем жителе Палестинской автономии.

6 декабря президент Трамп распорядился начать подготовку к переезду посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Процедура может занять от трех до четырех лет. Решение Трампа подвергли резкой критике лидеры арабских стран. Сам Трамп назвал свое решение "признанием реальности". Он пообещал, что Вашингтон и впредь будет содействовать диалогу между Израилем и Палестинcкой автономией. Большинство стран раскритиковали действия Трампа. Они опасаются, что его решение блокирует мирное урегулирование конфликта на Ближнем Востоке. Совет Безопасности ООН в пятницу обсудит на экстренном заседании позицию США по Иерусалиму.

В 1995 году Конгресс США принял закон о переносе американского посольства в Израиле в Иерусалим, но дипмиссия осталась в Тель-Авиве из-за спорного статуса города. До недавнего времени в Вашингтоне считали, что Иерусалим после окончания британского мандата в 1948 году не принадлежал ни одной из сторон и статус города будет определен только после подписания мирного договора.