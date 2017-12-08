Дума стучит ботинком. Эфир в 19:05

Депутаты требуют вернуть олимпийцам российский флаг
Депутаты Госдумы сочли унизительным и дискриминационным решение МОК о запрете российским олимпийцам выступать под государственным флагом. Они считают, что сборная не должна ехать на Олимпиаду при таких условиях. Каково спортсменам между всеми этими жерновами? Обсуждают Артемий Троицкий, Михаил Конев и Игорь Рабинер. Эфир в 19.05 Ведущая Елена Рыковцева.
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