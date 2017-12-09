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Трамп одобрил законопроект о новых санкциях к России

Администрация президента США Дональда Трампа намерена ввести новые санкции в отношении России за "нарушение Договора о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности (РСМД)". По данным американского издания Politico, которое ссылается на источник в Вашингтоне, Трамп одобрил соответствующий законопроект.

Ожидается, что ограничения будут введены в отношении российских компаний, которые якобы оказывали технологическое содействие в разработке запрещенных договором крылатых ракет.

Источник также добавил, что новые ограничительные меры рассматриваются в качестве механизма влияния на "экономические расчеты" правительства президента РФ Владимира Путина.

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